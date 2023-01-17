Плесовских Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Плесовских Никифор Терентьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Плесовских Никифор Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно