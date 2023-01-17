Талдыкина (Салманова) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Салманова) Ксения Михайловна

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Место рождения

Берёзово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Берёзово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1909 ст.

Дочь: Талдыкина Александра Викторовна

Отец ребёнка: Талдыкин Виктор Тимофеевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Виктор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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