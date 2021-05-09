(Малинина) Виктория Романовна 09.05.2021 — найти родственников по фамилии на Familio

(Малинина) Виктория Романовна

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 09.05.2021, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Малинин Роман Евгеньевич02.07.1979 г.р.
Мать
Малинина ГлорияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.2021

Отец: Малинин Роман Евгеньевич

Мать: Малинина Глория

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Работа или профессия
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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