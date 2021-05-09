(Малинина) Виктория Романовна
женский, родилась 09.05.2021, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецМалинин Роман Евгеньевич02.07.1979 г.р.
МатьМалинина ГлорияНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.2021
Отец: Малинин Роман Евгеньевич
Мать: Малинина Глория
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург