Клавдия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти26.04.1903 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1852 ст.
Сын: Песнин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Песнин Василий Иванович
Родители: села Кохма вотчины господина Рукина крестьянин Василий Иванов Тюнянин (Песнин) и законная жена его Клавдия Григорьева, оба православного вероисповедания. ГАИО, Фонд 238, О.1, Д.6, Л.40об-41
Смерть
26.04.1903 ст.
Села Кохмы крестьянская вдова Клавдия Григориева Песнина (87 лет). От старости. ГАИО, Ф.394, О.7, Д.8А, Л.125об-126
Похороны
28.04.1903 ст.
священник Федор Сперанский. На приходском кладбище. ГАИО, Ф.394, О.7, Д.8А, Л.125об-126