Клавдия Григорьевна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клавдия Григорьевна

Место рождения

Спас Юрцево, Зименковская волость, Ковровский уезд

Дата рождения

1819

Дата смерти

26.04.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Григорий Васильевич

Мать: не указана

Спас Юрцево, Зименковская волость, Ковровский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1852 ст.

Сын: Песнин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Песнин Василий Иванович

Кохма, Кохма, Ивановская область
Родители: села Кохма вотчины господина Рукина крестьянин Василий Иванов Тюнянин (Песнин) и законная жена его Клавдия Григорьева, оба православного вероисповедания. ГАИО, Фонд 238, О.1, Д.6, Л.40об-41
Смерть
26.04.1903 ст.
Кохма, Кохма, Ивановская область
Села Кохмы крестьянская вдова Клавдия Григориева Песнина (87 лет). От старости. ГАИО, Ф.394, О.7, Д.8А, Л.125об-126
Похороны
28.04.1903 ст.
Кохма, Кохма, Ивановская область
священник Федор Сперанский. На приходском кладбище. ГАИО, Ф.394, О.7, Д.8А, Л.125об-126

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