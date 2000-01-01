Blum (Schneider) Rose — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBlum (Schneider) Rose

Blum (Schneider) Rose

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1903

Сын: Blum Joseph

Отец ребёнка: Blum Samuel

New York, USA
Установлено по переписи 1940 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Adler Hannah

Отец ребёнка: Blum Samuel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Farbman Bertha

Отец ребёнка: Blum Samuel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Blum Henry

Отец ребёнка: Blum Samuel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Blum Herbert

Отец ребёнка: Blum Samuel

Смерть
Неизвестно
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