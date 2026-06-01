Кезгайло НИКОЛАЙ ЯНОВИЧ
мужской, родился Около 1450
умер 1512
ОтецКезгайло (Кезгайлович) ЯН МИХАЙЛОВИЧ1415 г.р.
Супруги
Кезгайло АННА1455 г.р.
Дети
Шемиот (Кезгайло) АННА НИКОЛАЕВНА1485 г.р.
Кезгайло НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ1495 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1450
Отец: Кезгайло (Кезгайлович) ЯН МИХАЙЛОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кезгайло АННА
Рождение ребёнка
1485
Дочь: Шемиот (Кезгайло) АННА НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Кезгайло АННА
Рождение ребёнка
1495
Сын: Кезгайло НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Кезгайло АННА
Смерть
1512