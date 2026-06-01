Кезгайло НИКОЛАЙ ЯНОВИЧ Около 1450 — найти родственников по фамилии на Familio

Кезгайло НИКОЛАЙ ЯНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1450

умер 1512

Отец
Кезгайло (Кезгайлович) ЯН МИХАЙЛОВИЧ1415 г.р.
Супруги
Кезгайло АННА1455 г.р.
Дети
Шемиот (Кезгайло) АННА НИКОЛАЕВНА1485 г.р.
Кезгайло НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ1495 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1450

Отец: Кезгайло (Кезгайлович) ЯН МИХАЙЛОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кезгайло АННА

Рождение ребёнка
1485

Дочь: Шемиот (Кезгайло) АННА НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Кезгайло АННА

Рождение ребёнка
1495

Сын: Кезгайло НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Кезгайло АННА

Смерть
1512

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