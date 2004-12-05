Соколов Анатолий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения30.01.1937
Дата смерти05.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Круглова) Ольга Михайловна
Смерть
05.12.2004
Похороны
Неизвестно
Даниловское кладбище