Соколов Анатолий Гаврилович 30.01.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Анатолий Гаврилович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.01.1937

Дата смерти

05.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Круглова) Ольга Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Круглова) Ольга Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.12.2004
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Даниловское кладбище

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