Яковенко (Копылова) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1936
Дата смерти30.07.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковенко Юрий Павлович
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковенко Юрий Павлович
Смерть
30.07.2003