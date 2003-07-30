Яковенко (Копылова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Копылова) Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1936

Дата смерти

30.07.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковенко Юрий Павлович

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковенко Юрий Павлович

Смерть
30.07.2003
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