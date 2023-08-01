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Гафаров Вадим Мазитович

Место рождения

Оренбургская обл. сало Татарская Каргала

Дата рождения

21.06.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская обл. сало Татарская Каргала
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