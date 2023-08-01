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Гафаров Вадим Мазитович
Гафаров Вадим Мазитович
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Место рождения
Оренбургская обл. сало Татарская Каргала
Дата рождения
21.06.1964
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская обл. сало Татарская Каргала
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