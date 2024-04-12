Кузнецова (Соколова) Пелагея Артемьевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1882
Дата смерти24.04.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1882
Отец: Соколов Артемий Павлович
Мать: Соколова Елена Архиповна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кузнецова Евдокия Арсеньевна
Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кузнецов Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кузнецов Василий Арсеньевич
Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кузнецов Николай Арсеньевич
Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Кузнецов Михаил Арсеньевич
Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич
Родился в 1923 или 1924 году.
Место жительства
С ?.11.1939 по 24.04.1946
Работа или профессия
До 1942
Занималась сельским хозяйством в колхозе "Марыгино", образованном в 1931 году. Деревня Марыгино находилась в Великосельском сельсовете
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Игнатий Арсеньевич
Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич
По информации от потомка Кузнецовых Нины Живушкиной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Евгения Арсеньевна
Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич
По информации от потомков Кузнецовых Нины Живушкиной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич
По информации от потомков Кузнецовых Нины Живушкиной
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1946