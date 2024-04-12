Кузнецова (Соколова) Пелагея Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Соколова) Пелагея Артемьевна

Место рождения

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.04.1882

Дата смерти

24.04.1946

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1882

Отец: Соколов Артемий Павлович

Мать: Соколова Елена Архиповна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кузнецова Евдокия Арсеньевна

Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кузнецов Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кузнецов Иван Арсеньевич

Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузнецов Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Кузнецов Николай Арсеньевич

Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Кузнецов Михаил Арсеньевич

Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Родился в 1923 или 1924 году.
Место жительства
С ?.11.1939 по 24.04.1946
Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1942
Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Занималась сельским хозяйством в колхозе "Марыгино", образованном в 1931 году. Деревня Марыгино находилась в Великосельском сельсовете
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Игнатий Арсеньевич

Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
По информации от потомка Кузнецовых Нины Живушкиной
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Евгения Арсеньевна

Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
По информации от потомков Кузнецовых Нины Живушкиной
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Кузнецов Арсений Георгиевич

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
По информации от потомков Кузнецовых Нины Живушкиной
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Арсений Георгиевич

Смерть
24.04.1946
Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
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