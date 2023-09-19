Ковальчук Сергей Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Ковальчук Евстафий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Сын: Ковальчук Феодосий Сергеевич
Мать ребёнка: Ковальчук Анна Маркимиановна (Маркиановна)
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Овчар (Ковальчук) Мелания Сергеевна
Мать ребёнка: Ковальчук Анна Маркимиановна (Маркиановна)
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ковальчук Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Ковальчук Анна Маркимиановна (Маркиановна)
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.
Дочь: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна
Мать ребёнка: Ковальчук Анна Маркимиановна (Маркиановна)
Рождение ребёнка
04.02.1905 ст.
Дочь: Ковальчук Агафья Сергеевна
Мать ребёнка: Ковальчук Анна Маркимиановна (Маркиановна)
Смерть
Неизвестно