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Ковальчук Сергей Евстафьевич

Место рождения

Краснополь, Житомирська область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Ковальчук Евстафий

Мать: не указана

Краснополь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Анна Маркимиановна (Маркиановна)

Рождение ребёнка
1883

Сын: Ковальчук Феодосий Сергеевич

Мать ребёнка: Ковальчук Анна Маркимиановна (Маркиановна)

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Овчар (Ковальчук) Мелания Сергеевна

Мать ребёнка: Ковальчук Анна Маркимиановна (Маркиановна)

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ковальчук Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Ковальчук Анна Маркимиановна (Маркиановна)

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.

Дочь: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна

Мать ребёнка: Ковальчук Анна Маркимиановна (Маркиановна)

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
04.02.1905 ст.

Дочь: Ковальчук Агафья Сергеевна

Мать ребёнка: Ковальчук Анна Маркимиановна (Маркиановна)

Краснополь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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