Бабина Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Анна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1997

Отец: не указан

Мать: Бабина Елена Юрьевна

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