Клименко Ксения Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
25.03.1909 ст.
Дочь: Клименко Матрона Иакимовна
Отец ребёнка: Клименко Иаким Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1910 ст.
Дочь: Клименко Мария Иакимовна
Отец ребёнка: Клименко Иаким Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1914 ст.
Дочь: Клименко Дарья Иакимовна
Отец ребёнка: Клименко Иаким Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1915 ст.
Дочь: Клименко Ефимия Иакимовна
Отец ребёнка: Клименко Иаким Иванович
Смерть
Неизвестно