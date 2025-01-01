Кувелина (Соколова) Анна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1974
Отец: Соколов Юрий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
06.03.1994
Рождение ребёнка
23.06.1997
Дочь: (Дмитренко) Анна Станиславовна
Отец ребёнка: Дмитренко Станислав Викторович
Бракосочетание
13.03.2009
Рождение ребёнка
15.12.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувелин Игорь Игоревич