Кувелина (Соколова) Анна Юрьевна 20.04.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кувелина (Соколова) Анна Юрьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.04.1974

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

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Муж

1967 г.р.
1974 г.р.

Дети

1997 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1974

Отец: Соколов Юрий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Муж: Дмитренко Станислав Викторович

Бракосочетание
06.03.1994

Муж: Дмитренко Станислав Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.06.1997

Дочь: (Дмитренко) Анна Станиславовна

Отец ребёнка: Дмитренко Станислав Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
13.03.2009

Муж: Кувелин Игорь Игоревич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувелин Игорь Игоревич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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