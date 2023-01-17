Околелов Григорий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Околелова Ненила Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.
Сын: Околелов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Околелова Ненила Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Околелов Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Околелова Ненила Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Околелова Ненила Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Околелов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Околелова Ненила Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно