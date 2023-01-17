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Околелов Григорий Семёнович

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Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Околелов Семён Гордеевич

Мать: Околелова Анна Васильевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Околелова Ненила Назаровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.

Сын: Околелов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Околелова Ненила Назаровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Околелов Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Околелова Ненила Назаровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Околелова Ненила Назаровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Околелов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Околелова Ненила Назаровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околелова Ненила Назаровна

Смерть
Неизвестно
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