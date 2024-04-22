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Ламанов Иосиф Прохорович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.07.1873

Сын: Ламанов Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Ламанова -- Евгения Никифорович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.11.1875

Сын: Ламанов Илларион Иосифович

Мать ребёнка: Ламанова -- Евгения Никифорович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ламанова -- Евгения Никифорович

Смерть
Неизвестно
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