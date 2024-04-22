Ламанов Иосиф Прохорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1873
Сын: Ламанов Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Ламанова -- Евгения Никифорович
Рождение ребёнка
12.11.1875
Сын: Ламанов Илларион Иосифович
Мать ребёнка: Ламанова -- Евгения Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно