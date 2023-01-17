Усиркова Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсиркова Пелагея Дмитриевна

Усиркова Пелагея Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Усиркова Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Усирков Игнатий Иванович

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Усиркова Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Усирков Игнатий Иванович

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Усирков Сергей Игнатьевич

Отец ребёнка: Усирков Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Усирков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Усирков Игнатий Иванович

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Усиркова Ефросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Усирков Игнатий Иванович

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усирков Игнатий Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close