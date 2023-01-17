Усиркова Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Усиркова Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Усирков Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Усиркова Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Усирков Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Усирков Сергей Игнатьевич
Отец ребёнка: Усирков Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Усирков Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Усиркова Ефросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Усирков Игнатий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно