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Ростовцев Кузьма Антонович

Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1947 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867

Сын: Ростовцев Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Ростовцева Неонила Павловна

Рождение ребёнка
25.12.1870 ст.

Сын: Ростовцев Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Ростовцева Неонила Павловна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Ростовцев Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Ростовцева Неонила Павловна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Ростовцев Георгий Кузьмич

Мать ребёнка: Ростовцева Неонила Павловна

Рождение
1947 ст.

Отец: Ростовцев Антон Осипович

Мать: Ростовцева Аграфена Ефимовна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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