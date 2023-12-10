Ростовцев Кузьма Антонович
Место рождения
Дата рождения1947 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Ростовцева Неонила Павловна
Рождение ребёнка
25.12.1870 ст.
Сын: Ростовцев Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Ростовцева Неонила Павловна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Ростовцева Неонила Павловна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ростовцев Георгий Кузьмич
Мать ребёнка: Ростовцева Неонила Павловна
Рождение
1947 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно