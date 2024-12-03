Винник (Воробьева) Мария Александровна 29.04.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Винник (Воробьева) Мария Александровна

Автор
АЖ
Жгилев А.

женский, родилась 29.04.1921, Царев, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

умерла 26.03.1996

Отец
Воробьев АлександрНеизвестно г.р.
Мать
Воробьева незнаюНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.47

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

посёлок ШтерГРЭС, Миусинск, Хрустальный городской совет

Рождение
29.04.1921

Отец: Воробьев Александр

Мать: Воробьева незнаю

Царев, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

Рождение ребёнка
30.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

мыс Клерка, Хасанский муниципальный округ, Приморский край

Рождение ребёнка
20.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.03.1996

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