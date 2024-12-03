Винник (Воробьева) Мария Александровна
женский, родилась 29.04.1921, Царев, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
умерла 26.03.1996
ОтецВоробьев АлександрНеизвестно г.р.
МатьВоробьева незнаюНеизвестно г.р.
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Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.47
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
посёлок ШтерГРЭС, Миусинск, Хрустальный городской совет
Рождение
29.04.1921
Отец: Воробьев Александр
Мать: Воробьева незнаю
Царев, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
мыс Клерка, Хасанский муниципальный округ, Приморский край
Рождение ребёнка
20.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.03.1996