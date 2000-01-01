Пепеляев Федосей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пепеляев Никон Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
Томская губ.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Пепеляев Михаил Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пепеляев Георгий Федосеевич
Мать ребёнка: не указана