Пепеляев Федосей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пепеляев Федосей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Пепеляев Никон Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Томская губ.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Пепеляев Михаил Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пепеляев Георгий Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

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