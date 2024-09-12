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Слепкова Пелагея Яковлевна

Место рождения

Ростовская область станица Кривянская

Дата рождения

21.10.1902

Дата смерти

09.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 09.10.1924

Сын: Слепков Александр Фролович

Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович

Рождение ребёнка
12.03.1928

Сын: Слепков Василий Фролович

Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович

Рождение ребёнка
18.03.1932

Сын: Слепков Алексей Фролович

Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович

Рождение ребёнка
19.01.1935

Сын: Слепков Андрей Фролович

Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович

Рождение ребёнка
14.10.1938

Дочь: (Слепкова) Зинаида Фроловна

Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович

Рождение ребёнка
27.12.1939

Дочь: (Слепкова) Мария Фроловна

Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович

Рождение ребёнка
18.11.1943

Дочь: (Слепкова) Клавдия Фроловна

Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович

Смерть
09.02.1988
Причина смерти: общий атеросклероз сердечно легочная недостаточность III ст.

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