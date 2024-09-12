Слепкова Пелагея Яковлевна
Место рожденияРостовская область станица Кривянская
Дата рождения21.10.1902
Дата смерти09.02.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 09.10.1924
Сын: Слепков Александр Фролович
Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович
Рождение ребёнка
12.03.1928
Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович
Рождение ребёнка
18.03.1932
Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович
Рождение ребёнка
19.01.1935
Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович
Рождение ребёнка
14.10.1938
Дочь: (Слепкова) Зинаида Фроловна
Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович
Рождение ребёнка
27.12.1939
Дочь: (Слепкова) Мария Фроловна
Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович
Рождение ребёнка
18.11.1943
Дочь: (Слепкова) Клавдия Фроловна
Отец ребёнка: Слепков Фрол Потапович
Смерть
09.02.1988
Причина смерти: общий атеросклероз сердечно легочная недостаточность III ст.