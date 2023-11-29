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Карлагин Иван Дементиев

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Карлагин Дементий Ларионов

Мать: не указана

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Дочь: (Карлагина) Евфимия Иванова

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Сын: Карлагин Никифор Иванович

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Карлагин Федор Иванович

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Сын: Карлагин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Карлагин Иван Иванович

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Карлагин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Карлагин Степан Иванович

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Смерть
Неизвестно

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