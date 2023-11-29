Карлагин Иван Дементиев
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Карлагин Дементий Ларионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Дочь: (Карлагина) Евфимия Иванова
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Карлагин Никифор Иванович
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Смерть
Неизвестно