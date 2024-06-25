Кузнецов Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 07.11.1941
Дата смерти21.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1941
Актовая запись №55 от 15.11.1941 Московская область, Аббакумовский сельский совет
Смерть
21.07.1942
Причина смерти: диспепсия, т.е. рвота, тошнота, запоры, диарея. Ее могут спровоцировать несбалансированное питание. Вероятно плохое питание из-за начала войны