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Кузнецов Юрий Николаевич

Место рождения

Напутново, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 07.11.1941

Дата смерти

21.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1941

Отец: Кузнецов Николай Сергеевич

Мать: Кузнецова (Дуваева) Татьяна Лукинична

Напутново, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Актовая запись №55 от 15.11.1941 Московская область, Аббакумовский сельский совет
Смерть
21.07.1942
Напутново, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: диспепсия, т.е. рвота, тошнота, запоры, диарея. Ее могут спровоцировать несбалансированное питание. Вероятно плохое питание из-за начала войны

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