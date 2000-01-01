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Шипицын Михаил Васильевич

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Шипицын Василий

Мать: не указана

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Дементьевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Дементьевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Дементьевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Дементьевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Прасковья Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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