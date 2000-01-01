Шипицын Михаил Васильевич
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Шипицын Василий
Мать: не указана
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Дементьевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Дементьевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Дементьевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Дементьевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно