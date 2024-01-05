Рыбаков Филипп Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Рыбакова Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Рыбакова -- Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Рыбакова -- Евдокия Игнатьевна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно