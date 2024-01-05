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Рыбаков Филипп Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Рыбаков Степан Петрович

Мать: Рыбакова -- Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Рыбакова Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Рыбакова -- Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Рыбаков Павел Филиппович

Мать ребёнка: Рыбакова -- Евдокия Игнатьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова -- Евдокия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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