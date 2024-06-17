Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2000

Дочь: Смокотова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Смокотова Елена Алексеевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
12.10.2000

Дочь: Смокотова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Смокотова Елена Алексеевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
Неизвестно

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