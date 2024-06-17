Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.2000
Дочь: Смокотова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Смокотова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
12.10.2000
Дочь: Смокотова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Смокотова Елена Алексеевна
Смерть
Неизвестно