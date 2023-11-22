Прокопцева Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1913
Сын: Прокопцев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Прокопцов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
10.08.1919
Отец ребёнка: Прокопцов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
27.06.1923
Рождение ребёнка
28.08.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно