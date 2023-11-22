Прокопцева Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопцева Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

1913 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1913

Сын: Прокопцев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Прокопцов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
10.08.1919

Сын: Прокопцев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Прокопцов Яков Михайлович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопцов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
27.06.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопцов Яков Михайлович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопцов Яков Михайлович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопцов Яков Михайлович

Смерть
Неизвестно
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