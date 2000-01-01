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Попов Нестор -

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Место рождения

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Дочь: Попова Ирина Нестеровна

Мать ребёнка: не указана

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Попов Спиридон Нестерович

Мать ребёнка: не указана

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
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