Попов Нестор -
Место рожденияд. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Дочь: Попова Ирина Нестеровна
Мать ребёнка: не указана
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Сын: Попов Спиридон Нестерович
Мать ребёнка: не указана
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно