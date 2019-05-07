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Апанаскевич Кристина Максимовна
Апанаскевич Кристина Максимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.2019
Пол
Женский
Отец
Апанаскевич Максим Александрович
1990 г.р.
Мать
Апанаскевич (Филина) Виктория Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2019
Отец:
Апанаскевич Максим Александрович
Мать:
Апанаскевич Виктория Андреевна
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