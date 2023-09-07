Кузьмичев Александр Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичев Александр Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1989

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1989

Отец: Кузьмичев Вячеслав

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмичева Юлия

Рождение ребёнка
30.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмичева Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Юлия

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