Зворыгина Ненила Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгина Ненила Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1899

Сын: Зворыгин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Зворыгин Андрей Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двоеглазова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Зворыгин Андрей Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиляева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Зворыгин Андрей Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зворыгин Андрей Агафонович

Смерть
1918
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