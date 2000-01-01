Зворыгина Ненила Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1899
Сын: Зворыгин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Зворыгин Андрей Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двоеглазова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Зворыгин Андрей Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиляева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Зворыгин Андрей Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918