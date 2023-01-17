Варнин Егор (Георгий) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнин Егор (Георгий) Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

23.11.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1906

Дочь: Варнина Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Дарья Ефимовна

Над ключем Черным, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1909 ст.

Сын: Варнин Петр Егорович

Мать ребёнка: Дарья Ефимовна

Над ключем Черным, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария (Мамотри)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ефимовна

Смерть
23.11.1957
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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