Варнин Егор (Георгий) Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти23.11.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1906
Дочь: Варнина Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
29.06.1909 ст.
Сын: Варнин Петр Егорович
Мать ребёнка: Дарья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария (Мамотри)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ефимовна
Смерть
23.11.1957
Бийск, город Бийск, Алтайский край