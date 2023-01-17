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Легконравов Иван Дмитриевич
Легконравов Иван Дмитриевич
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Место рождения
Иевлево
, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Дата рождения
1878
Дата смерти
1878
Пол
Мужской
Отец
Легконравов Дмитрий Дмитриевич
Около 1840 г.р.
Мать
Легконравова (Легконравова) Пелагея Васильева
1845 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Легконравов Дмитрий Дмитриевич
Мать:
Легконравова Пелагея Васильева
Иевлево
, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Смерть
1878
Иевлево
, Вохтомская волость, Чухломский уезд
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