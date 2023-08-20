Яковлев Михайло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Михайло

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Григорьев Яков

Мать: Васильева Марфа

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ненила

Мать ребёнка: Емельянова Агафья

Рождение ребёнка
1793

Сын: Михайлов Иван

Мать ребёнка: Емельянова Агафья

Рождение ребёнка
1805

Сын: Михайлов Дмитрий

Мать ребёнка: Емельянова Агафья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Михайлов Петр

Мать ребёнка: Емельянова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Агафья

Смерть
1839
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