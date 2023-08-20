Яковлев Михайло
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Григорьев Яков
Мать: Васильева Марфа
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ненила
Мать ребёнка: Емельянова Агафья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михайлов Иван
Мать ребёнка: Емельянова Агафья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Михайлов Дмитрий
Мать ребёнка: Емельянова Агафья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Михайлов Петр
Мать ребёнка: Емельянова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Агафья
Смерть
1839