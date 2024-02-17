Матюшкин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкин Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1991

Отец: Матюшкин Иван Федорович

Мать: не указана

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