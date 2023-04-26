Шабайкина Пелагея Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1861
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Шабайкин Федор Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабайкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Шабайкин Федор Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шабайкин Федор Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно