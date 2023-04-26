Шабайкина Пелагея Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабайкина Пелагея Кондратьевна

Шабайкина Пелагея Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1861

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Шабайкин Федор Архипович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабайкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Шабайкин Федор Архипович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабайкин Иван Федорович

Отец ребёнка: Шабайкин Федор Архипович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабайкин Федор Архипович

Смерть
Неизвестно
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close