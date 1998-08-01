Амбарцумов Андроник Асриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1913
Дата смерти31.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1913
Отец: Амбарцумян Асрий
Мать: Амбарцумян Бягюм
Рождение ребёнка
14.12.1938
Сын: Амбарцумов Юрий Андроникович
Мать ребёнка: Вартапетьянц Вартануш Мирзоевна
Рождение ребёнка
25.07.1940
Дочь: Амбарцумян Людмила Андрониковна
Мать ребёнка: Вартапетьянц Вартануш Мирзоевна
Рождение ребёнка
22.02.1951
Сын: Амбарцумов Владимир Андроникович
Мать ребёнка: Вартапетьянц Вартануш Мирзоевна
Смерть
31.10.1987