Амбарцумов Андроник Асриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбарцумов Андроник Асриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1913

Дата смерти

31.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1913

Отец: Амбарцумян Асрий

Мать: Амбарцумян Бягюм

Рождение ребёнка
14.12.1938

Сын: Амбарцумов Юрий Андроникович

Мать ребёнка: Вартапетьянц Вартануш Мирзоевна

Рождение ребёнка
25.07.1940

Дочь: Амбарцумян Людмила Андрониковна

Мать ребёнка: Вартапетьянц Вартануш Мирзоевна

Рождение ребёнка
22.02.1951

Сын: Амбарцумов Владимир Андроникович

Мать ребёнка: Вартапетьянц Вартануш Мирзоевна

Смерть
31.10.1987
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