Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Иоанн Григорьевич (1769 — ?) Родился в семье священника села Чурилова Любимского уезда Григория Ивановича. Служил пономарем, а затем — священником в том же селе. Жена его Стефанида Стефановна (1774-?)... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пелагея Гигорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Смерть
Неизвестно

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