Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иоанн Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Иоанн Григорьевич (1769 — ?) Родился в семье священника села Чурилова Любимского уезда Григория Ивановича. Служил пономарем, а затем — священником в том же селе. Жена его Стефанида Стефановна (1774-?)... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пелагея Гигорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно