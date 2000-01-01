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Бергер Ольга Андреевна

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Место рождения

Советский Союз,Павлодарская область,Железинский район,д. Захаровка

Дата рождения

20.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Советский Союз,Павлодарская область,Железинский район,д. Захаровка
Бракосочетание
27.08.1988

Муж: Эмих Валерий Вениаминович

Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
06.01.1989

Сын: Berger Dimitri Валерьевич

Отец ребёнка: Эмих Валерий Вениаминович

Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
02.11.1990

Дочь: Berger Katharina Валерьевна

Отец ребёнка: Эмих Валерий Вениаминович

Советский Союз,г. Омск
Развод
20.07.1994

Муж: Эмих Валерий Вениаминович

Россия,г. Омск
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