Бергер Ольга Андреевна
Место рожденияСоветский Союз,Павлодарская область,Железинский район,д. Захаровка
Дата рождения20.08.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Советский Союз,Павлодарская область,Железинский район,д. Захаровка
Бракосочетание
27.08.1988
Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
06.01.1989
Сын: Berger Dimitri Валерьевич
Отец ребёнка: Эмих Валерий Вениаминович
Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
02.11.1990
Дочь: Berger Katharina Валерьевна
Отец ребёнка: Эмих Валерий Вениаминович
Советский Союз,г. Омск
Развод
20.07.1994
Россия,г. Омск