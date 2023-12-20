Сарапулова (Вишнякова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарапулова (Вишнякова) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарапулов Олег Николаевич

Рождение ребёнка
26.07.1991

Дочь: Николайчук (Сарапулова) Юлия Олеговна

Отец ребёнка: Сарапулов Олег Николаевич

Рождение ребёнка
14.01.1994

Сын: Сарапулов Игорь Олегович

Отец ребёнка: Сарапулов Олег Николаевич

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