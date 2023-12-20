Сарапулова (Вишнякова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1991
Дочь: Николайчук (Сарапулова) Юлия Олеговна
Отец ребёнка: Сарапулов Олег Николаевич
Рождение ребёнка
14.01.1994
Отец ребёнка: Сарапулов Олег Николаевич