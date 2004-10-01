Дерябин Николай Николаевич
Место рожденияс. Барятино Пушкинский р-н, Азербайджанская ССР
Дата рождения13.03.1930
Дата смерти?.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1930
Отец: Дерябин Николай Иванович
Мать: Бородина Анна Ивановна
с. Барятино Пушкинский р-н, Азербайджанская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышова Александра
Смерть
?.10.2004
хутор Тацин, Красносулинский р-н, Ростовская область. Ростов-на-Дону