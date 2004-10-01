Дерябин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябин Николай Николаевич

Место рождения

с. Барятино Пушкинский р-н, Азербайджанская ССР

Дата рождения

13.03.1930

Дата смерти

?.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1930

Отец: Дерябин Николай Иванович

Мать: Бородина Анна Ивановна

с. Барятино Пушкинский р-н, Азербайджанская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Александра

Смерть
?.10.2004
хутор Тацин, Красносулинский р-н, Ростовская область. Ростов-на-Дону
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