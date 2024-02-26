Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Осипов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Петр Артемьев (Ич)

Отец ребёнка: Артемий Осипов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Никифор Артемьев (Ич)

Отец ребёнка: Артемий Осипов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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