Бельских Кирилл Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
1908
Жена: Бельских Наталья Агеевна
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Бельских Наталья Агеевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бельских Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: Бельских Наталья Агеевна
Смерть
Неизвестно