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Бельских Кирилл Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Бельских Андрей Иванов

Мать: Бельских Агриппина Харлампиева

Бракосочетание
1908

Жена: Бельских Наталья Агеевна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Бельских Наталья Агеевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бельских Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: Бельских Наталья Агеевна

Смерть
Неизвестно
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