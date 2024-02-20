(Шемигон) Агриппина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шемигон) Агриппина Павловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.03.1881

Дата смерти

22.09.1881

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1881

Отец: Шемигон Павел Трофимович

Мать: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
22.09.1881
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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