Хлюпас (Маслова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлюпас (Маслова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1912

Дата смерти

30.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1912

Отец: Маслов Иван

Мать: Маслова Анна

Рождение ребёнка
02.11.1936

Дочь: Маслова Тамара Викторовна

Отец ребёнка: Серебряков Виктор

Рождение ребёнка
26.01.1940

Сын: Хлюпас Олег Николаевич

Отец ребёнка: Хлюпас Николай Семенович

Рождение ребёнка
16.10.1942

Дочь: Хлюпас Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Хлюпас Николай Семенович

Рождение ребёнка
25.08.1948

Дочь: Цой Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Хлюпас Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Виктор

Смерть
30.01.1995
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