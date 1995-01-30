Хлюпас (Маслова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1912
Дата смерти30.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1912
Отец: Маслов Иван
Мать: Маслова Анна
Рождение ребёнка
02.11.1936
Дочь: Маслова Тамара Викторовна
Отец ребёнка: Серебряков Виктор
Рождение ребёнка
26.01.1940
Отец ребёнка: Хлюпас Николай Семенович
Рождение ребёнка
16.10.1942
Дочь: Хлюпас Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Хлюпас Николай Семенович
Рождение ребёнка
25.08.1948
Дочь: Цой Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Хлюпас Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серебряков Виктор
Смерть
30.01.1995