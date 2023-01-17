Камалетдинов Мутагар Мирхайдарович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти17.07.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1928
Старые Киешки, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1933 по 1938
Смерть
17.07.1938