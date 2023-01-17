Сысуев Стефан Исааков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысуев Стефан Исааков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Корытова Ольга

Мать ребёнка: Сысуева Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Тарасова Александра

Мать ребёнка: Сысуева Марфа Васильева

Рождение ребёнка
16.03.1878

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Сысуева Марфа Васильева

Рождественское, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысуева Марфа Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысуев Михаил

Мать ребёнка: Сысуева Марфа Васильева

Смерть
Неизвестно
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