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Bischoff Philipp

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1905 г.р.
Скрыто настройками приватности
1907 г.р.

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бишоф Юлиус

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.1907

Сын: Bischoff Johannes

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1963

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