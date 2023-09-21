Bischoff Philipp
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бишоф Юлиус
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1907
Сын: Bischoff Johannes
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1963