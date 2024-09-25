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Парфёнов Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859

Отец: Парфёнов Алексий Фёдорович

Мать: Парфёнова Анна Матвеевна

Бракосочетание
24.01.1892 ст.

Жена: Мария Васильевна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху - д. Климшин Бор Василий Викторов, д. Великое село Марк Степанов, д. Мыс Иона Кузьмин По невесте - д. Мироново Дмитрий Васильев, д. Устья Павел Павлов, д. Рагозино Даниил Давыдов
Рождение ребёнка
16.12.1894 ст.

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - крестьянская дочь девица Матрона Алексеева
Рождение ребёнка
14.02.1911 ст.

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - крестьянская жена д. Борково Мария Иванова
Смерть
Неизвестно

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