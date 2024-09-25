Парфёнов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1859
Бракосочетание
24.01.1892 ст.
Жена: Мария Васильевна
Поручители по жениху - д. Климшин Бор Василий Викторов, д. Великое село Марк Степанов, д. Мыс Иона Кузьмин По невесте - д. Мироново Дмитрий Васильев, д. Устья Павел Павлов, д. Рагозино Даниил Давыдов
Рождение ребёнка
16.12.1894 ст.
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Воспреемник - крестьянская дочь девица Матрона Алексеева
Рождение ребёнка
14.02.1911 ст.
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Воспреемник - крестьянская жена д. Борково Мария Иванова
Смерть
Неизвестно