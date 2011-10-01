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Крохта Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1953

Отец: Крохта Иван Павлович

Мать: Крохта Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крохта Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Крохта Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крохта Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Крохта Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крохта Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крохта Александр Васильевич

Мать ребёнка: Крохта Валентина

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