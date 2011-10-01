Крохта Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1953
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1953
Отец: Крохта Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крохта Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Крохта Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крохта Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Крохта Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крохта Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крохта Александр Васильевич
Мать ребёнка: Крохта Валентина